Брозович обсуждает с «Интером» новый контракт

Хорватский хавбек Марсело Брозович ведет переговоры с миланским «Интером» о пролонгации трудового соглашения. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

Журналист отмечает, что 28-летний игрок прекратил сотрудничество со своим агентом и лично ведет переговоры с «нерадзурри».

Действующее трудовое соглашение Брозовича с миланским грандом рассчитано до середины 2022-го года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Марсело провел 25 поединков, записав на свой счет один гол и шесть результативных передач. За миланский гранд он выступает с 2016-го года.