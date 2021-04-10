Брозович обсуждает с «Интером» новый контракт

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10 Апреля 2021, 12:16,
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Хорватский хавбек Марсело Брозович ведет переговоры с миланским «Интером» о пролонгации трудового соглашения. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.
Журналист отмечает, что 28-летний игрок прекратил сотрудничество со своим агентом и лично ведет переговоры с «нерадзурри».
Действующее трудовое соглашение Брозовича с миланским грандом рассчитано до середины 2022-го года.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Марсело провел 25 поединков, записав на свой счет один гол и шесть результативных передач. За миланский гранд он выступает с 2016-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Марсело Брозович