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Альберто вернулся в общую группу «Лацио»

09 Апреля 2021, 21:42,

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто вернулся в общую группу.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, футболист восстановился после травмы лодыжки и сегодня провёл тренировку с командой. Таким образом, Альберто сможет помочь «Лацио» в матче с «Вероной».

Матч между «Вероной» и «Лацио» состоится в воскресенье, одиннадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.

28-летний испанец сыграл тридцать один матч за «Лацио» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Альберто с римским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Луис Альберто
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