Симоне Индзаги заболел коронавирусом

«Лацио» объявил о заболевании коронавирусом одного из членов тренерского штаба. Тест на COVID-19 делали для всей семьи наставника. Как сообщила супруга главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги, Гайя Лукарьелло, в сети «Инстаграм», вся ее семья заболела коронавирусом.

- Привет всем, - написала Лукарьелло. - Хотим поставить вас в известность о том, что к несчастью вся наша семья больна коронавирусом. Об этом мы узнали после того, как сделали тесты дома. Чувствуем себя хорошо и соблюдаем самоизоляцию, как и предписано протоколом.

11 апреля «Лацио» примет «Верону», спустя неделю будет гостить у «Беневенто», а 22-го апреля сыграет дома с «Наполи».