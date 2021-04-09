«Ювентус» и «ПСЖ» могут совершить громкий обмен футболистами. Как сообщает La Stampa, речь идёт о возможном обмене нападающими – Мауро Икарди на Пауло Дибалу. По данным источника, туринский клуб на этот счёт уже встречался с женой и агентом Икарди Вандой Нарой, а также связывался с парижским клубом.

По слухам, отношения Дибалы с боссами «Ювентуса» испортились. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому туринскому клубу выгоднее продать Пауло будущим летом.

Стоит отметить, что Мауро Икарди слухи неоднократно связывали с «Ювентусом» на протяжении последних лет.