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​«Ювентус» и «ПСЖ» могут совершить громкий обмен футболистами

09 Апреля 2021, 19:30,

«Ювентус» и «ПСЖ» могут совершить громкий обмен футболистами. Как сообщает La Stampa, речь идёт о возможном обмене нападающими – Мауро Икарди на Пауло Дибалу. По данным источника, туринский клуб на этот счёт уже встречался с женой и агентом Икарди Вандой Нарой, а также связывался с парижским клубом.

По слухам, отношения Дибалы с боссами «Ювентуса» испортились. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому туринскому клубу выгоднее продать Пауло будущим летом.

Стоит отметить, что Мауро Икарди слухи неоднократно связывали с «Ювентусом» на протяжении последних лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Мауро Икарди, Пауло Дибала, Трансферы футбола - лето 2021
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