Роналду попросил «Ювентус» купить игрока «Реала»

Фланговый защитник Марсело, потерявший место в основном составе мадридского «Реала», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, 32-летний бразильский игрок имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Подписать Марсело может туринский «Ювентус». Инициатором приглашения защитника в стан «бьянконери» является нападающий Криштиану Роналду, который хорошо знаком с ним по совместным выступлениям за «королевский» клуб.

Контракт бразильца с «Реалом» истекает летом 2022-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марсело сыграл девять матчей и отдал два ассиста.