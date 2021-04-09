Роналду попросил «Ювентус» купить игрока «Реала»

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09 Апреля 2021, 11:29,
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Фланговый защитник Марсело, потерявший место в основном составе мадридского «Реала», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает Sport.es, 32-летний бразильский игрок имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Подписать Марсело может туринский «Ювентус». Инициатором приглашения защитника в стан «бьянконери» является нападающий Криштиану Роналду, который хорошо знаком с ним по совместным выступлениям за «королевский» клуб.
Контракт бразильца с «Реалом» истекает летом 2022-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марсело сыграл девять матчей и отдал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Марсело