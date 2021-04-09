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Роналду попросил «Ювентус» купить игрока «Реала»

09 Апреля 2021, 11:29,

Фланговый защитник Марсело, потерявший место в основном составе мадридского «Реала», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, 32-летний бразильский игрок имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Подписать Марсело может туринский «Ювентус». Инициатором приглашения защитника в стан «бьянконери» является нападающий Криштиану Роналду, который хорошо знаком с ним по совместным выступлениям за «королевский» клуб.

Контракт бразильца с «Реалом» истекает летом 2022-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марсело сыграл девять матчей и отдал два ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Марсело
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