«Ювентус» отказался продлевать контракт с Дибалой

Руководство туринского «Ювентуса» отказывается подписывать новый трудовой договор с нападающим Пауло Дибалой, об этом рапортует Calciomercato.

Источник утверждает, что стороны не смогли согласовать финансовую сторону договора. Аргентинский форвард требовал повышения заработной платы до десяти миллионов евро в год, но «старая синьора» не захотела выполнять условия игрока. Клуб уже отозвал предложение о новом соглашении.

Действующий контракт Дибалы с итальянским грандом истекает летом 2022-го года. Ранее руководство клуба отстранило Пауло от тренировок за нарушение мер предосторожности в период пандемии.