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«Ювентус» отказался продлевать контракт с Дибалой

06 Апреля 2021, 11:11,

Руководство туринского «Ювентуса» отказывается подписывать новый трудовой договор с нападающим Пауло Дибалой, об этом рапортует Calciomercato.

Источник утверждает, что стороны не смогли согласовать финансовую сторону договора. Аргентинский форвард требовал повышения заработной платы до десяти миллионов евро в год, но «старая синьора» не захотела выполнять условия игрока. Клуб уже отозвал предложение о новом соглашении.

Действующий контракт Дибалы с итальянским грандом истекает летом 2022-го года. Ранее руководство клуба отстранило Пауло от тренировок за нарушение мер предосторожности в период пандемии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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Комментарии (5)
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1
kalibr
06 Апреля 2021, 11:41

Какое-то странное отношение к Пашке у Юве.

0
AlessandroDP
06 Апреля 2021, 11:27

> «Я люблю этот клуб, но некоторые люди придумывают странные цифры, связанные с моим контрактом, чтобы выставить меня в плохом свете перед болельщиками»
–––
> Я всегда говорил, что хочу остаться в Турине. Я люблю «Ювентус», люблю этот клуб. Но о моем контракте ходит множество фейковых новостей
–––
Так люблю, так люблю..., но 10 лямов считаю оскорблением, а потому откажусь, но так люблю, так люблю Юве...

0
mansur005
06 Апреля 2021, 11:24

с учетом того, что Криш получает 31, ничего удивительного, что Дибана попросил 10.

1
AlessandroDP
06 Апреля 2021, 11:27

За какие такие заслуги?

0
mansur005
06 Апреля 2021, 11:37

может конечно я не шарю, т.к матчи ювентуса редко смотрю, то в тех, в которых дибала принимал участие он всегда был одним из лучших на поле и тащил именно он.

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