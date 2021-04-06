«Ювентус» отказался продлевать контракт с Дибалой

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06 Апреля 2021, 11:11,
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Руководство туринского «Ювентуса» отказывается подписывать новый трудовой договор с нападающим Пауло Дибалой, об этом рапортует Calciomercato.
Источник утверждает, что стороны не смогли согласовать финансовую сторону договора. Аргентинский форвард требовал повышения заработной платы до десяти миллионов евро в год, но «старая синьора» не захотела выполнять условия игрока. Клуб уже отозвал предложение о новом соглашении.
Действующий контракт Дибалы с итальянским грандом истекает летом 2022-го года. Ранее руководство клуба отстранило Пауло от тренировок за нарушение мер предосторожности в период пандемии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала
Какое-то странное отношение к Пашке у Юве.
> «Я люблю этот клуб, но некоторые люди придумывают странные цифры, связанные с моим контрактом, чтобы выставить меня в плохом свете перед болельщиками»
–––
> Я всегда говорил, что хочу остаться в Турине. Я люблю «Ювентус», люблю этот клуб. Но о моем контракте ходит множество фейковых новостей
–––
Так люблю, так люблю..., но 10 лямов считаю оскорблением, а потому откажусь, но так люблю, так люблю Юве...
с учетом того, что Криш получает 31, ничего удивительного, что Дибана попросил 10.
За какие такие заслуги?
может конечно я не шарю, т.к матчи ювентуса редко смотрю, то в тех, в которых дибала принимал участие он всегда был одним из лучших на поле и тащил именно он.