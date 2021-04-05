​«Ювентус» может уволить Пирло в случае поражения от «Наполи»

Ближайший матч против «Наполи» может стать судьбоносным для главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло. Ряд итальянских СМИ, в частности Il Corriere della Sera и Sport Mediaset, сообщают о том, что в случае поражения Пирло будет уволен.

В случае увольнения Андреа Пирло возглавить «Ювентус» до конца сезона может Игор Тудор, который в настоящий момент работает в тренерском штабе «старой синьоры».

«Ювентус» сыграет против «Наполи» на своём поле в ближайшую среду, седьмого апреля. В случае поражения туринская команда опустится на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.