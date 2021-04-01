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​«Ювентус» оштрафует Дибалу, Маккенни и Артура за вечеринку

01 Апреля 2021, 15:28,

«Ювентус» дополнительно оштрафует троих своих футболистов – Пауло Дибалу, Уэстона Маккенни и Артура, сообщает журналист Ромео Агрести в Twitter. Указанные игроки уже получили по 400 евро штрафа в рамках законодательства Италии. Поводом стало нарушение ограничений, установленных ради недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает La Stampa, Маккенни в своём доме устроил вечеринку, которую посетили Дибала, Артур и другие люди. Полиция приехала на вызов соседей по поводу нарушения комендантского часа, действующего с 22:00 до 05:00. По данным источника, полицейские прибыли в 23:30 и не сразу попали в дом, ведь молодые люди не хотели открывать дверь. К счастью, их не обвинили в сопротивлении органам правопорядка, а лишь наложили штраф за нарушение правил карантина.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Артур Мело, Уэстон Маккенни
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