​«Ювентус» оштрафует Дибалу, Маккенни и Артура за вечеринку

«Ювентус» дополнительно оштрафует троих своих футболистов – Пауло Дибалу, Уэстона Маккенни и Артура, сообщает журналист Ромео Агрести в Twitter. Указанные игроки уже получили по 400 евро штрафа в рамках законодательства Италии. Поводом стало нарушение ограничений, установленных ради недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает La Stampa, Маккенни в своём доме устроил вечеринку, которую посетили Дибала, Артур и другие люди. Полиция приехала на вызов соседей по поводу нарушения комендантского часа, действующего с 22:00 до 05:00. По данным источника, полицейские прибыли в 23:30 и не сразу попали в дом, ведь молодые люди не хотели открывать дверь. К счастью, их не обвинили в сопротивлении органам правопорядка, а лишь наложили штраф за нарушение правил карантина.