Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Видаль перенёс операцию на колене

13 Марта 2021, 09:07,

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, правами на которого владеет миланский «Интер», успешно перенес хирургическое вмешательство на травмированном колене. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Точные сроки восстановления 33-летнего футболиста пока не называются. Напомним, что Артуро получил травму в поединке 26-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Чилиец был заменен в начале второго тайма.

В текущем сезоне Видаль принял участие в 30 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что чилиец может продолжить карьеру в «Марселе».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артуро Видаль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола