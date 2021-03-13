Видаль перенёс операцию на колене

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, правами на которого владеет миланский «Интер», успешно перенес хирургическое вмешательство на травмированном колене. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Точные сроки восстановления 33-летнего футболиста пока не называются. Напомним, что Артуро получил травму в поединке 26-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Чилиец был заменен в начале второго тайма.

В текущем сезоне Видаль принял участие в 30 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что чилиец может продолжить карьеру в «Марселе».