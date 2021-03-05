Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Марсель» нацелился на полузащитника «Интера»

05 Марта 2021, 09:30,

Опытный чилийский хавбек Артуро Видаль, выступающий в чемпионате Италии за миланский «Интер», имеет вариант продолжения карьеры во французской Лиге 1.

Как информирует Le10Sport, заинтересованность в трансфере 33-летнего футболиста проявляет «Марсель». Новый главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли лично настаивает на подписании полузащитника.

Сделка вполне вероятна, поскольку Артуро перестал считаться основным игроком «нерадзурри» в текущем сезоне.

В нынешнем розыгрыше Серии А Видаль провел 22 встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Артуро Видаль, Трансферы футбола - лето 2021
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