«Марсель» нацелился на полузащитника «Интера»

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05 Марта 2021, 09:30,
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Опытный чилийский хавбек Артуро Видаль, выступающий в чемпионате Италии за миланский «Интер», имеет вариант продолжения карьеры во французской Лиге 1.
Как информирует Le10Sport, заинтересованность в трансфере 33-летнего футболиста проявляет «Марсель». Новый главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли лично настаивает на подписании полузащитника.
Сделка вполне вероятна, поскольку Артуро перестал считаться основным игроком «нерадзурри» в текущем сезоне.
В нынешнем розыгрыше Серии А Видаль провел 22 встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Артуро Видаль, Трансферы футбола - лето 2021