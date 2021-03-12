Симоне Индзаги: «Победа над «Кротоне» получилась болезненной»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги назвал «болезненными» три очка в матче с «Кротоне» в стартовом матче очередного тура, который стартовал непривычно рано. Римляне были сильнее (3:2) благодаря голу в концовке Фелипе Кайседо. До этого результативно пробили Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто.

- Мы хотели победить любой ценой. Мы проиграли «Болонье», «Ювентусу», «Баварии» и «Интеру». Нам нужно было сыграть лучше. Победа получилась болезненной, команда горящими сердцами преодолела препятствие, - заявил тренер в послематчевом интервью.

«Лацио» закрепился на седьмом месте после этой победы.