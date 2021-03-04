«Сассуоло» назвал «Ювентусу» стоимость Локателли

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04 Марта 2021, 09:40,
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Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли является одной из целей туринского «Ювентуса» на летнее трансферное окно.
Согласно информации журналиста Николо Шира, руководство «чёрно-зелёных» назвало «старой синьоре» стоимость одного из ведущих футболистов команды. «Сассуоло» рассчитывает выручить с трансфера 23-летнего полузащитника 40 миллионов евро.
Кроме «Ювентуса», интерес к Мануэлю проявляют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Локателли принял участие в 22 встречах, забил два гола и сделал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли
забирать не раздумывая. тем более с Сассуоло на короткой ноге, не должно иных препятствий возникнуть, даже имея в конкурентах реал и шити.