«Сассуоло» назвал «Ювентусу» стоимость Локателли

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли является одной из целей туринского «Ювентуса» на летнее трансферное окно.

Согласно информации журналиста Николо Шира, руководство «чёрно-зелёных» назвало «старой синьоре» стоимость одного из ведущих футболистов команды. «Сассуоло» рассчитывает выручить с трансфера 23-летнего полузащитника 40 миллионов евро.

Кроме «Ювентуса», интерес к Мануэлю проявляют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Локателли принял участие в 22 встречах, забил два гола и сделал результативную передачу.