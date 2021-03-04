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«Сассуоло» назвал «Ювентусу» стоимость Локателли

04 Марта 2021, 09:40,

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли является одной из целей туринского «Ювентуса» на летнее трансферное окно.

Согласно информации журналиста Николо Шира, руководство «чёрно-зелёных» назвало «старой синьоре» стоимость одного из ведущих футболистов команды. «Сассуоло» рассчитывает выручить с трансфера 23-летнего полузащитника 40 миллионов евро.

Кроме «Ювентуса», интерес к Мануэлю проявляют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Локателли принял участие в 22 встречах, забил два гола и сделал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли
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Комментарии (1)
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0
overkill666
04 Марта 2021, 11:06

забирать не раздумывая. тем более с Сассуоло на короткой ноге, не должно иных препятствий возникнуть, даже имея в конкурентах реал и шити.

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