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Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола

25 Февраля 2021, 22:30,

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола.

«Я всегда говорю всем, кто играет со мной, что Роналдо – это и есть футбол. То, как он двигался, обводил... Думаю, что он является лучшим игроком в истории, без сомнений», - приводит слова шведского нападающего Discovery +.

39-летний Ибрагимович продолжает выступать на высочайшем уровне, несмотря на свой возраст. В нынешнем сезоне Златан сыграл девятнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Ибрагимовича с нынешним клубом рассчитано до 30 августа 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Роналдо
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
25 Февраля 2021, 23:31

Так и было.

0
beorn_n
25 Февраля 2021, 23:31

Так и было.

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