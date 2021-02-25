Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола.

«Я всегда говорю всем, кто играет со мной, что Роналдо – это и есть футбол. То, как он двигался, обводил... Думаю, что он является лучшим игроком в истории, без сомнений», - приводит слова шведского нападающего Discovery +.

39-летний Ибрагимович продолжает выступать на высочайшем уровне, несмотря на свой возраст. В нынешнем сезоне Златан сыграл девятнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Ибрагимовича с нынешним клубом рассчитано до 30 августа 2020 года.