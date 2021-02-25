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25 Февраля 2021, 22:30,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола.
«Я всегда говорю всем, кто играет со мной, что Роналдо – это и есть футбол. То, как он двигался, обводил... Думаю, что он является лучшим игроком в истории, без сомнений», - приводит слова шведского нападающего Discovery +.
39-летний Ибрагимович продолжает выступать на высочайшем уровне, несмотря на свой возраст. В нынешнем сезоне Златан сыграл девятнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Ибрагимовича с нынешним клубом рассчитано до 30 августа 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Роналдо
Так и было.
Так и было.