​Матч «Торино» - «Сассуоло» перенесён из-за коронавируса

Пятничный матч чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» был перенесён. Причиной переноса стала вспышка коронавируса в туринской команде. «Быки» были вынуждены приостановить тренировочный процесс и сесть на карантин.

«Торино» и «Сассуоло» вернут должок календарю в среду, семнадцатого марта.

Ранее в Италии сообщалось о том, что игра «Торино» против «Лацио», которая должна состояться второго марта, тоже может быть перенесена.

На текущий момент «Торино» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Быки» опережают зону вылета на пять очков.