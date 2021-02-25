Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Матч «Торино» - «Сассуоло» перенесён из-за коронавируса

25 Февраля 2021, 17:35,

Пятничный матч чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» был перенесён. Причиной переноса стала вспышка коронавируса в туринской команде. «Быки» были вынуждены приостановить тренировочный процесс и сесть на карантин.

«Торино» и «Сассуоло» вернут должок календарю в среду, семнадцатого марта.

Ранее в Италии сообщалось о том, что игра «Торино» против «Лацио», которая должна состояться второго марта, тоже может быть перенесена.

На текущий момент «Торино» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Быки» опережают зону вылета на пять очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торино, Сассуоло
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