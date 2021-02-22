Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Интер» не отпустит Бареллу в летнее трансферное окно

22 Февраля 2021, 20:37,

Полузащитник «Интера» Николо Барелла не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, «Интер» не собирается даже слушать предложения по Барелле. Клуб планирует встретиться с агентом футболиста, чтобы обсудить продление контракта. Николо останется в «Интере» на долгое время.

24-летний Барелла является одним из лидеров итальянского клуба. В нынешнем сезоне он сыграл тридцать три матча за «Интер» во всех турнирах, забил три гола и отдал десять голевых передач. Действующий контракт Николы с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Николо Барелла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола