«Интер» не отпустит Бареллу в летнее трансферное окно

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22 Февраля 2021, 20:37,
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, «Интер» не собирается даже слушать предложения по Барелле. Клуб планирует встретиться с агентом футболиста, чтобы обсудить продление контракта. Николо останется в «Интере» на долгое время.
24-летний Барелла является одним из лидеров итальянского клуба. В нынешнем сезоне он сыграл тридцать три матча за «Интер» во всех турнирах, забил три гола и отдал десять голевых передач. Действующий контракт Николы с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Николо Барелла