«Интер» не отпустит Бареллу в летнее трансферное окно

Полузащитник «Интера» Николо Барелла не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, «Интер» не собирается даже слушать предложения по Барелле. Клуб планирует встретиться с агентом футболиста, чтобы обсудить продление контракта. Николо останется в «Интере» на долгое время.

24-летний Барелла является одним из лидеров итальянского клуба. В нынешнем сезоне он сыграл тридцать три матча за «Интер» во всех турнирах, забил три гола и отдал десять голевых передач. Действующий контракт Николы с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2024 года.