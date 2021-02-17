​Карпин: «Какой Шомуродову «Ювентус»? Я бы уже давно его на лавку посадил!»

Во время интервью с Элдором Шомуродовым из «Дженоа» Нобель Арустамян созвонился по видеосвязи с Валерием Карпиным, ранее тренировавшим игрока в «Ростове». Тренер был в хорошем настроении и охотно шутил. Видео появилось на канале Nobel в YouTube.

«Знаю ли я, что за Шомуродовым следит «Ювентус»? Я не могу этого знать, я читал только слухи, которые, видимо, вы же, журналисты сами придумали. Как ему «Ювентус»? Ты его ноги видел? (улыбается).

Что он там забил, два гола? Нападающий, который забил два гола? И две голевых передачи? Молодец (улыбается). А сколько игр сыграл? Шестнадцать игр, два гола, два голевых паса. Статистика вообще топ! (улыбается). Катастрофа! Локдаун? У всех локдаун! Я бы уже давно на лавку посадил! С такими темпами только на тренировках и будешь забивать» - сказал Карпин.