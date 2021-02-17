Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Карпин: «Какой Шомуродову «Ювентус»? Я бы уже давно его на лавку посадил!»

17 Февраля 2021, 14:29,

Во время интервью с Элдором Шомуродовым из «Дженоа» Нобель Арустамян созвонился по видеосвязи с Валерием Карпиным, ранее тренировавшим игрока в «Ростове». Тренер был в хорошем настроении и охотно шутил. Видео появилось на канале Nobel в YouTube. 

«Знаю ли я, что за Шомуродовым следит «Ювентус»? Я не могу этого знать, я читал только слухи, которые, видимо, вы же, журналисты сами придумали. Как ему «Ювентус»? Ты его ноги видел? (улыбается).

Что он там забил, два гола? Нападающий, который забил два гола? И две голевых передачи? Молодец (улыбается). А сколько игр сыграл? Шестнадцать игр, два гола, два голевых паса. Статистика вообще топ! (улыбается). Катастрофа! Локдаун? У всех локдаун! Я бы уже давно на лавку посадил! С такими темпами только на тренировках и будешь забивать» - сказал Карпин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Дженоа, Валерий Карпин, Элдор Шомуродов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола