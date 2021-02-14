​Пьянич: «Роналду сосредоточен на голах и статистике, а Месси – это волшебство»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался по поводу своего бывшего и нынешнего одноклубников – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду впечатляет своей стабильностью и профессионализмом. Он сосредоточен на своих целях: на голах, на победах, на статистике. Месси – это дар, это поэзия, это волшебство», - приводит слова Пьянича Telefoot.

Напомним, Миралем Пьянич перебрался в «Барселону» прошлым летом. Босниец провёл за «Барселону» двадцать четыре матча в различных соревнованиях, но пока что не отмечался результативными действиями.