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​Пьянич: «Роналду сосредоточен на голах и статистике, а Месси – это волшебство»

14 Февраля 2021, 15:34,

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался по поводу своего бывшего и нынешнего одноклубников – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду впечатляет своей стабильностью и профессионализмом. Он сосредоточен на своих целях: на голах, на победах, на статистике. Месси – это дар, это поэзия, это волшебство», - приводит слова Пьянича Telefoot.

Напомним, Миралем Пьянич перебрался в «Барселону» прошлым летом. Босниец провёл за «Барселону» двадцать четыре матча в различных соревнованиях, но пока что не отмечался результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Миралем Пьянич
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Комментарии (5)
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0
d c
14 Февраля 2021, 16:30

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0
7 ale
14 Февраля 2021, 16:22

птенчик запел

1
Артур Измаилов
14 Февраля 2021, 15:59

карлик какому то алавесу забил, сразу пошло....
карлик распиаренное днище!!!

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1
mansur005
14 Февраля 2021, 15:52

лизнул норм

0
Кар Карыч
14 Февраля 2021, 15:40

АтмосфЭра кулес...хе-хе...

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