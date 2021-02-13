​Гасперини: «От «Аталанты» ждут требл»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был в хорошем настроении на пресс-конференции перед матчем чемпионата Италии против «Кальяри». Рулевой бергамасков поговорил об ожиданиях вокруг команды.

«Знаете, у меня складывается ощущение, что вокруг нас витают завышенные ожидания. Как будто люди думают, что мы должны выиграть Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Если вы попросите нас выиграть требл, мы постараемся», - с юмором сказал Гасперини.

Напомним, что на неделе «Аталанта» пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет против «Ювентуса».