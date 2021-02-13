​Гасперини: «От «Аталанты» ждут требл»

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13 Февраля 2021, 18:30,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был в хорошем настроении на пресс-конференции перед матчем чемпионата Италии против «Кальяри». Рулевой бергамасков поговорил об ожиданиях вокруг команды.
«Знаете, у меня складывается ощущение, что вокруг нас витают завышенные ожидания. Как будто люди думают, что мы должны выиграть Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Если вы попросите нас выиграть требл, мы постараемся», - с юмором сказал Гасперини.
Напомним, что на неделе «Аталанта» пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет против «Ювентуса».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини