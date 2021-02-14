Гасперини – о победе над «Кальяри»: «Не зря Муриэлем интересуется «Ювентус»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0).

«Это был очень сложный матч, «Кальяри» - организованная команда, которая играет в агрессивный футбол. Мы создали много моментов во втором тайме, попали в перекладину и всё время атаковали.

Должен ли я давать больше времени Муриэлю? Он играет много, просто люди замечают его эффективность только в те моменты, когда Луис появляется на поле со скамейки запасных. Это необычный игрок, ведь не зря им интересуется «Ювентус», - приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии после двадцати двух туров.