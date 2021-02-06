Товен заявил о готовности перейти в «Милан»

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06 Февраля 2021, 15:42,
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Атакующий полузащитник «Марселя» Флорьян Товен намерен сменить чемпионат Франции на итальянскую Серию А, об этом рапортует Football-Italia.
Согласно информации источника, футболист желает продолжить карьеру в «Милане». 28-летний полузащитник может достаться «россонери» бесплатно, поскольку его трудовой договор с провансальцами истекает летом 2021-го года.
Ранее СМИ сообщали, что миланский гранд готов подписать с Товеном долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Флорьян провел 21 встречу, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Флорьян Товен, Трансферы футбола - лето 2021