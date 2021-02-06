Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Товен заявил о готовности перейти в «Милан»

06 Февраля 2021, 15:42,

Атакующий полузащитник «Марселя» Флорьян Товен намерен сменить чемпионат Франции на итальянскую Серию А, об этом рапортует Football-Italia.

Согласно информации источника, футболист желает продолжить карьеру в «Милане». 28-летний полузащитник может достаться «россонери» бесплатно, поскольку его трудовой договор с провансальцами истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали, что миланский гранд готов подписать с Товеном долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Флорьян провел 21 встречу, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Флорьян Товен, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола