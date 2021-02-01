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«Кальяри» арендует Ругани

01 Февраля 2021, 22:19,

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Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит карьеру в «Кальяри».

Как сообщает Football Italia, стороны уже согласовали контракт и отправили его руководству Серии А, но сделка будет считаться окончательно состоявшейся после того, как Даниэле завтра пройдёт медицинское обследование для «Кальяри».

По информации Sportitalia, новый клуб Ругани заплатит «Ювентусу» 1,2 миллиона евро за аренду, помимо этого, «Кальяри» выплатит 500 тысяч евро «Ренну», за который итальянец выступал в первой части сезона, в том случае, если сможет сохранить прописку в Серии А.

26-летний Ругани сыграл лишь два матча за «Ренн» в нынешнем сезоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Кальяри, Трансферы футбола - зима 2021, Даниэле Ругани
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Комментарии (1)
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Super fanat
01 Февраля 2021, 22:45

Когда он успел так опуститься? Жаль парня. Ну, пусть хоть там играл на постоянке, может, Юве его вернёт... Но какой же бред, неужели из-за травм так слил карьеру?

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