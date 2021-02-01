«Кальяри» арендует Ругани

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит карьеру в «Кальяри».

Как сообщает Football Italia, стороны уже согласовали контракт и отправили его руководству Серии А, но сделка будет считаться окончательно состоявшейся после того, как Даниэле завтра пройдёт медицинское обследование для «Кальяри».

По информации Sportitalia, новый клуб Ругани заплатит «Ювентусу» 1,2 миллиона евро за аренду, помимо этого, «Кальяри» выплатит 500 тысяч евро «Ренну», за который итальянец выступал в первой части сезона, в том случае, если сможет сохранить прописку в Серии А.

26-летний Ругани сыграл лишь два матча за «Ренн» в нынешнем сезоне.