«Наполи» уверенно одолел «Парму»

«Наполи» провёл 19-й матч в Серии А, приняв дома аутсайдеров из «Пармы». Встреча получилась равной, команда Дженнаро Гаттузо не превзошла соперника в количестве ударов, а по владению мячом вовсе уступила. Но главное, что фавориты одержали победу со счетом 2:0. Первый точный выстрел на счету Эльифа Элмаса, а в концовке Маттео Политано поставил точку с помощь рикошета. Результат мог быть разгромным, но штанга помешала Лоренцо Инсинье записать свое имя на табло.

«Наполи» настиг «Рому» и «Лацио» на четвертом месте.