Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» уверенно одолел «Парму»

31 Января 2021, 21:55,

Global Look Press

«Наполи» провёл 19-й матч в Серии А, приняв дома аутсайдеров из «Пармы». Встреча получилась равной, команда Дженнаро Гаттузо не превзошла соперника в количестве ударов, а по владению мячом вовсе уступила. Но главное, что фавориты одержали победу со счетом 2:0. Первый точный выстрел на счету Эльифа Элмаса, а в концовке Маттео Политано поставил точку с помощь рикошета. Результат мог быть разгромным, но штанга помешала Лоренцо Инсинье записать свое имя на табло.

«Наполи» настиг «Рому» и «Лацио» на четвертом месте.

Протокол игры  
Наполи 2:0 Парма
(1:0) Элмас Эльиф 32'    
(2:0) Политано Маттео 82'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу   77' (Максимович Никола (   77') Элмас Эльиф   75'   77' (Хюсай Эльсейд (   77') Демме Диего   72' Зелиньски Пётр   70' (Бакайоко Тьемуэ (   70') Лосано Ирвинг Петанья Андреа   63' (Политано Маттео (   63') Инсинье Лоренцо
Запасные: Ррахмани Амир Осимхен Виктор Гулам Фаузи Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Лоботка Станислав
Сепе Луиджи Конти Андреа   71' Осорио Йордан Гальоло Риккардо   5' Пеццелла Джузеппе   31'   79' (Бузи Максим (   79') Грасси Альберто   46' (Эрнани Азеведо (   46') Бругман Гастон   76'   80' (Ман Деннис (   80') Куртич Ясмин   81' (Сиприен Вилан (   81') Куцка Юрай Корнелиус Андреас Жервиньо Куасси
Запасные: Загаритис Василиос Спрокати Маттиа Брунетта Хуан Зом Симон Михэйлэ Валентин Daan Dierckx Коломби Симоне Иакопони Симоне
31 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Парма
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