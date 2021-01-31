«Наполи» уверенно одолел «Парму»

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31 Января 2021, 21:55,
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«Наполи» провёл 19-й матч в Серии А, приняв дома аутсайдеров из «Пармы». Встреча получилась равной, команда Дженнаро Гаттузо не превзошла соперника в количестве ударов, а по владению мячом вовсе уступила. Но главное, что фавориты одержали победу со счетом 2:0. Первый точный выстрел на счету Эльифа Элмаса, а в концовке Маттео Политано поставил точку с помощь рикошета. Результат мог быть разгромным, но штанга помешала Лоренцо Инсинье записать свое имя на табло.
«Наполи» настиг «Рому» и «Лацио» на четвертом месте.
Протокол игры
|(1:0) Элмас Эльиф 32'
|(2:0) Политано Маттео 82'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду • Руй Мариу 77' ( Максимович Никола ( 77') • Элмас Эльиф 75' 77' ( Хюсай Эльсейд ( 77') • Демме Диего • 72'Зелиньски Пётр 70' ( Бакайоко Тьемуэ ( 70') • Лосано Ирвинг • Петанья Андреа 63' ( Политано Маттео ( 63') • Инсинье Лоренцо
Запасные: Ррахмани Амир • Осимхен Виктор • Гулам Фаузи • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс • Лоботка Станислав
Сепе Луиджи • Конти Андреа • 71'Осорио Йордан • Гальоло Риккардо • 5'Пеццелла Джузеппе 31' 79' ( Бузи Максим ( 79') • Грасси Альберто 46' ( Эрнани Азеведо ( 46') • Бругман Гастон 76' 80' ( Ман Деннис ( 80') • Куртич Ясмин 81' ( Сиприен Вилан ( 81') • Куцка Юрай • Корнелиус Андреас • Жервиньо Куасси
Запасные: Загаритис Василиос • Спрокати Маттиа • Брунетта Хуан • Зом Симон • Михэйлэ Валентин • Daan Dierckx • Коломби Симоне • Иакопони Симоне
31 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Парма