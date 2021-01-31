Гаттузо: «Меня «увольняют» ежедневно. Ощущение, что мы идём на предпоследнем месте»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после победы над «Пармой» (2:0) уделил много времени ответам на вопросы о потенциальной отставке.

- У меня никогда не было ощущения, что команда не следует за мной. Меня «увольняют» ежедневно. Такое ощущение, что мы идем на предпоследнем месте таблицы. Порой критикуют игроков, но я не читаю, что там пишут, - заявил Гаттузо Sky Sport Italia.

- Да, сегодня мы победили, но если проиграем два следующих матча, этот вопрос снова будут обсуждать. У меня всегда были хорошие отношения с руководством «Наполи», но не могу отрицать, что в последние 15-20 дней я был разочарован происходящим, - добавил Гаттузо.

После 19 матчей «Наполи» делит четвертое место с «Ромой» и «Лацио».