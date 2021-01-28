Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Малькюи стал одноклубником Кокорина

28 Января 2021, 12:57,

Global Look Press

Защитник Кевин Малькюи, выступавший за «Наполи», продолжит карьеру в «Фиорентине». Об этом информирует пресс-служба флорентийского клуба.

Французский футболист будет выступать за «фиалок» на правах аренды. Срок действия договора рассчитан до завершения сезона-2020/2021. После истечения соглашения «Фиорентина» сможет выкупить Малькюи за шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны московского «Спартака».

В текущем сезоне чемпионата Италии Малькюи провел всего два поединка. В настоящий момент защитник находится в лазарете из-за повреждения малоберцовой кости.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Кевин Малькюи
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