Малькюи стал одноклубником Кокорина

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28 Января 2021, 12:57,
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Защитник Кевин Малькюи, выступавший за «Наполи», продолжит карьеру в «Фиорентине». Об этом информирует пресс-служба флорентийского клуба.
Французский футболист будет выступать за «фиалок» на правах аренды. Срок действия договора рассчитан до завершения сезона-2020/2021. После истечения соглашения «Фиорентина» сможет выкупить Малькюи за шесть миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны московского «Спартака».
В текущем сезоне чемпионата Италии Малькюи провел всего два поединка. В настоящий момент защитник находится в лазарете из-за повреждения малоберцовой кости.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Кевин Малькюи