Малькюи стал одноклубником Кокорина

Защитник Кевин Малькюи, выступавший за «Наполи», продолжит карьеру в «Фиорентине». Об этом информирует пресс-служба флорентийского клуба.

Французский футболист будет выступать за «фиалок» на правах аренды. Срок действия договора рассчитан до завершения сезона-2020/2021. После истечения соглашения «Фиорентина» сможет выкупить Малькюи за шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны московского «Спартака».

В текущем сезоне чемпионата Италии Малькюи провел всего два поединка. В настоящий момент защитник находится в лазарете из-за повреждения малоберцовой кости.