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«Спартак» заинтересовался защитником «Наполи»

23 Января 2021, 11:41,

Global Look Press

Московский «Спартак» подыскивает усиление в оборонительную линию. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, «красно-белые» обратили внимание на итальянский трансферный рынок.

В сферу интересов российского клуба попал французский защитник Кевин Малькюи, правами на которого владеет «Наполи». Действующий трудовой договор 29-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2022-го года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малькюи сыграл всего два поединка. В настоящий момент защитник находится в лазарете из-за повреждения малоберцовой кости.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Кевин Малькюи
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