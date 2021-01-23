«Спартак» заинтересовался защитником «Наполи»

Московский «Спартак» подыскивает усиление в оборонительную линию. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, «красно-белые» обратили внимание на итальянский трансферный рынок.

В сферу интересов российского клуба попал французский защитник Кевин Малькюи, правами на которого владеет «Наполи». Действующий трудовой договор 29-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2022-го года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малькюи сыграл всего два поединка. В настоящий момент защитник находится в лазарете из-за повреждения малоберцовой кости.