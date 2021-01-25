​Кокорин сфотографировался в экипировке «Фиорентины»

Пресс-служба «Фиорентины» максимально подробно освещает трансфер Александра Кокорина. Футболист должен подписать контракт с клубом Серии А после прохождения медицинского обследования.

На этот раз «фиалки» показали фотографию Кокорина в клубной экипировке. Фото было сделано во время прохождения футболистом обследования.

Ранее Кокорин дал интервью, в котором рассказал, что хочет забивать за «Фиорентину» голы и помогать команде выигрывать трофеи. В новом клубе российский футболист будет играть под номером 91.

«Фиорентина» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А на текущий момент.