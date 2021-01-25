​Кокорин сфотографировался в экипировке «Фиорентины»

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25 Января 2021, 19:32,
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Пресс-служба «Фиорентины» максимально подробно освещает трансфер Александра Кокорина. Футболист должен подписать контракт с клубом Серии А после прохождения медицинского обследования.
На этот раз «фиалки» показали фотографию Кокорина в клубной экипировке. Фото было сделано во время прохождения футболистом обследования.
Visite mediche in corso #ForzaViola #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/2NMFiJNfjC— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Ранее Кокорин дал интервью, в котором рассказал, что хочет забивать за «Фиорентину» голы и помогать команде выигрывать трофеи. В новом клубе российский футболист будет играть под номером 91.
«Фиорентина» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А на текущий момент.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
А что , может еще что то сможет показать кроме как распальцовку на фото , но там есть чувак такой Рибери )) он ему пальчики я думаю поставит на место )) ну а так то удачи ему ))
Лиж бы он ему те пальчики не засунул куда не надо))) ,там быстро ему его нрав приструнят))
Подумать только,а недавно казалось бы ,сидел томился на нарах ,а ща во Флоренции ,во судьба житейка)))