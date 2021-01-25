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​Кокорин сфотографировался в экипировке «Фиорентины»

25 Января 2021, 19:32,

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Пресс-служба «Фиорентины» максимально подробно освещает трансфер Александра Кокорина. Футболист должен подписать контракт с клубом Серии А после прохождения медицинского обследования.

На этот раз «фиалки» показали фотографию Кокорина в клубной экипировке. Фото было сделано во время прохождения футболистом обследования.

 

Ранее Кокорин дал интервью, в котором рассказал, что хочет забивать за «Фиорентину» голы и помогать команде выигрывать трофеи. В новом клубе российский футболист будет играть под номером 91.

«Фиорентина» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (3)
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2
ARTUR
25 Января 2021, 19:49

А что , может еще что то сможет показать кроме как распальцовку на фото , но там есть чувак такой Рибери )) он ему пальчики я думаю поставит на место )) ну а так то удачи ему ))

1
Марченко Максим
25 Января 2021, 19:56

Лиж бы он ему те пальчики не засунул куда не надо))) ,там быстро ему его нрав приструнят))

1
Марченко Максим
25 Января 2021, 19:41

Подумать только,а недавно казалось бы ,сидел томился на нарах ,а ща во Флоренции ,во судьба житейка)))

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