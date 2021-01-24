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Индзаги – о продлении контракта: «Президент сказал, что всё уже готово»

24 Января 2021, 23:29,

Global Look Press

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1).

«Сассуоло» - это очень сильная команда, которая играет в красивый футбол, давайте не будем забывать, что мы играли в Кубке Италии несколько дней назад, так что нам было тяжело.

Это пятая победа подряд, мы счастливы, конечно, у нас непростая ситуация с травмами, хорошо, что у нас есть игроки, которые всегда готовы заменить травмированных.

Продление контракта с «Лацио»? Вчера я встретил президента, он сказал мне, что контракт уже готов, поэтому мне просто осталось его подписать», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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