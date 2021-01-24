Индзаги – о продлении контракта: «Президент сказал, что всё уже готово»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1).

«Сассуоло» - это очень сильная команда, которая играет в красивый футбол, давайте не будем забывать, что мы играли в Кубке Италии несколько дней назад, так что нам было тяжело.

Это пятая победа подряд, мы счастливы, конечно, у нас непростая ситуация с травмами, хорошо, что у нас есть игроки, которые всегда готовы заменить травмированных.

Продление контракта с «Лацио»? Вчера я встретил президента, он сказал мне, что контракт уже готов, поэтому мне просто осталось его подписать», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.