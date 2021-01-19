Луис Альберто не поможет Лацио в ближайших матчах из-за аппендицита

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто угодил в больницу в Риме и был экстренно прооперирован. Суть хирургического вмешательства - удаление аппендикса. Corriere dello Sport сообщает, что операция прошла успешно и без осложнений, поэтому вскоре экс-игрока сборной Испании выпишут.

Предполагается, что Луис Альберто пропустит от семи до десяти дней. В это время его команде предстоит сыграть против «Пармы» и «Сассуоло». Возвращение футболиста на поле ожидается 31 января в матче с «Аталантой».

28-летний хавбек забил шесть мячей в 20 поединках текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.