Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Луис Альберто не поможет Лацио в ближайших матчах из-за аппендицита

19 Января 2021, 23:45,

Global Look Press

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто угодил в больницу в Риме и был экстренно прооперирован. Суть хирургического вмешательства - удаление аппендикса. Corriere dello Sport сообщает, что операция прошла успешно и без осложнений, поэтому вскоре экс-игрока сборной Испании выпишут.

Предполагается, что Луис Альберто пропустит от семи до десяти дней. В это время его команде предстоит сыграть против «Пармы» и «Сассуоло». Возвращение футболиста на поле ожидается 31 января в матче с «Аталантой».

28-летний хавбек забил шесть мячей в 20 поединках текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Луис Альберто
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола