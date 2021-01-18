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​Манчини - о Пирло: «Тренировать – это не играть»

18 Января 2021, 14:51,

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о критике в адрес молодого наставника «Ювентуса» Андреа Пирло.

Напомним, в воскресенье вечером «Ювентус» проиграл в гостях у «Интера» со счётом 0:2. На текущий момент «старая синьора» занимает только пятое место в чемпионате Италии.

«Проблемы в начале пути – это нормально. Даже если у вас играют лучшие футболисты, тренировать – это не играть. Это нормально, тренер становится лучше постепенно», - рассказал Манчини в интервью Domenica Sportiva.

Напомним, Андреа Пирло возглавил «Ювентус» летом прошлого года вскоре после отставки Маурицио Сарри.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Роберто Манчини, Андреа Пирло
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