​Манчини - о Пирло: «Тренировать – это не играть»

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18 Января 2021, 14:51,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о критике в адрес молодого наставника «Ювентуса» Андреа Пирло.
Напомним, в воскресенье вечером «Ювентус» проиграл в гостях у «Интера» со счётом 0:2. На текущий момент «старая синьора» занимает только пятое место в чемпионате Италии.
«Проблемы в начале пути – это нормально. Даже если у вас играют лучшие футболисты, тренировать – это не играть. Это нормально, тренер становится лучше постепенно», - рассказал Манчини в интервью Domenica Sportiva.
Напомним, Андреа Пирло возглавил «Ювентус» летом прошлого года вскоре после отставки Маурицио Сарри.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Роберто Манчини, Андреа Пирло