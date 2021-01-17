Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Чалханоглу и Тео Эрнандес заболели коронавирусом

17 Января 2021, 11:56,

Global Look Press

«Милан» посредством своего официального сайта сообщил о выявлении коронавирусной инфекции у двоих футболистов – Хакана Чалханоглу и Тео Эрнандеса. Футболисты не испытывают симптомов болезни. Они были изолированы в соответствии с медицинским протоколом.

В понедельник, восемнадцатого января, «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Кальяри». Команда Стефано Пиоли на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице.

Хакан Чалханоглу в этом сезоне провёл за «Милан» двадцать четыре матча (шесть голов, девять голевых передач), а Тео Эрнандес – двадцать три (четыре гола, пять голевых передач).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу, Тео Эрнандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола