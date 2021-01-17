Чалханоглу и Тео Эрнандес заболели коронавирусом

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17 Января 2021, 11:56,
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«Милан» посредством своего официального сайта сообщил о выявлении коронавирусной инфекции у двоих футболистов – Хакана Чалханоглу и Тео Эрнандеса. Футболисты не испытывают симптомов болезни. Они были изолированы в соответствии с медицинским протоколом.
В понедельник, восемнадцатого января, «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Кальяри». Команда Стефано Пиоли на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице.
Хакан Чалханоглу в этом сезоне провёл за «Милан» двадцать четыре матча (шесть голов, девять голевых передач), а Тео Эрнандес – двадцать три (четыре гола, пять голевых передач).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Хакан Чалханоглу, Тео Эрнандес