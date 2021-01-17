​Джампаоло могут уволить в ближайшие часы

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17 Января 2021, 10:09,
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В ближайшие часы Марко Джампаоло может покинуть тренерский мостик «Торино». Как сообщает CalcioMercato, 53-летний специалист встретится с руководителями клуба, чтобы обсудить своё будущее. Учитывая неудовлетворительные результаты «быков», Джампаоло может быть уволен.
В субботу «Торино» не смог в родных стенах обыграть «Специю». Игра завершилась нулевой ничьей, хотя команда Джампаоло с восьмой минуты играла в численном большинстве.
С тринадцатью набранными очками в восемнадцати играх «Торино» располагается в зоне вылета. Марко Джампаоло работает с командой с лета прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Торино, Марко Джампаоло