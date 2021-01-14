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«Милан» ведёт переговоры с Манджукичем

14 Января 2021, 08:48,

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Хорватский нападающий Марио Манджукич, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», близок к возвращению в итальянский чемпионат.

Согласно сведениям Sky Sport Italia, заинтересованность в сотрудничестве с 34-летним футболистом проявляет «Милан». «Россонери» уже провели предварительные переговоры с агентом опытного форварда. В настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта Манджукича.

Ранее СМИ сообщали, что Марио близок к переходу в стамбульский «Бешикташ». Он обсуждал с турецким клубом контракт до 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич
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