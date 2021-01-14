«Милан» ведёт переговоры с Манджукичем

Хорватский нападающий Марио Манджукич, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», близок к возвращению в итальянский чемпионат.

Согласно сведениям Sky Sport Italia, заинтересованность в сотрудничестве с 34-летним футболистом проявляет «Милан». «Россонери» уже провели предварительные переговоры с агентом опытного форварда. В настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта Манджукича.

Ранее СМИ сообщали, что Марио близок к переходу в стамбульский «Бешикташ». Он обсуждал с турецким клубом контракт до 2022-го года.