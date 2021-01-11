Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Хавбек «Дженоа» проходит медосмотр для «Ювентуса»

11 Января 2021, 16:48,

Global Look Press

Полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла в понедельник прибыл на базу «Ювентуса» для прохождения медицинского обследования. В ближайшее время Ровелла станет футболистом «старой синьоры», но, как сообщает Football Italia, продолжит играть за генуэзский клуб до конца сезона 2021/2022 на правах аренды.

Отмечается, что в рамках этой сделки Маноло Портанова и Элиа Петрелли перейдут в «Дженоа» из «Ювентуса» уже в ближайшее время.

19-летний Николо Ровелла в сезоне 2020/2021 провёл за «Дженоа» десять матчей в чемпионате и Кубке Италии. Результативными действиями футболист не отмечался.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Дженоа, Николо Ровелла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола