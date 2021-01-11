​Хавбек «Дженоа» проходит медосмотр для «Ювентуса»

Полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла в понедельник прибыл на базу «Ювентуса» для прохождения медицинского обследования. В ближайшее время Ровелла станет футболистом «старой синьоры», но, как сообщает Football Italia, продолжит играть за генуэзский клуб до конца сезона 2021/2022 на правах аренды.

Отмечается, что в рамках этой сделки Маноло Портанова и Элиа Петрелли перейдут в «Дженоа» из «Ювентуса» уже в ближайшее время.

19-летний Николо Ровелла в сезоне 2020/2021 провёл за «Дженоа» десять матчей в чемпионате и Кубке Италии. Результативными действиями футболист не отмечался.