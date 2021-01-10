​Кассано: «Тотти продавали «Челси», я должен был стать будущим «Ромы»

Экс-игрок «Ромы» Антонио Кассано рассказал о том, как однажды клуб почти продал Франческо Тотти в «Челси».

«Я вернулся в «Рому» после того, как провёл несколько отличных матчей на Евро-2004. Тотти допустил ошибку, когда на турнире плюнул в Кристиана Поульсена, и Франко Бальдини продал его «Челси». Я должен был стать будущим «Ромы». Но затем Тотти узнал об этом, и тут начались проблемы», - приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на трансляцию в Twitch.

Стоит сказать, что Франческо Тотти в итоге провёл в «Роме» всю свою карьеру.

«Я покинул «Рому» из-за продления контракта – клуб не сдержал слово. Я думал, что перейду в «Интер», но тут мне позвонили и сказали об интересе «Реала». Как я мог отказаться? У меня были сомнения, но я не мог сказать «нет», - отметил Кассано.