​Рибери получил травму в матче с «Лацио»

|
06 Января 2021, 18:45,
|
|
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил повреждение в матче чемпионата Италии против «Лацио». Французский футболист провёл на поле тридцать семь минут и был заменён.
Как сообщает Sky Sport, Рибери получил мышечную травму. Состояние 37-летнего футболиста будет оценено в ближайшие часы.
В текущем сезоне Франк Рибери провёл за «Фиорентину» четырнадцать матчей. Голов футболист не забивал, но отметился четырьмя результативными передачами на партнёров.
Франк Рибери выступает за «Фиорентину» с лета 2019 года. Француз перебрался в стан «фиалок» из «Баварии» на правах свободного агента.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Франк Рибери