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​Рибери получил травму в матче с «Лацио»

06 Января 2021, 18:45,

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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил повреждение в матче чемпионата Италии против «Лацио». Французский футболист провёл на поле тридцать семь минут и был заменён.

Как сообщает Sky Sport, Рибери получил мышечную травму. Состояние 37-летнего футболиста будет оценено в ближайшие часы.

В текущем сезоне Франк Рибери провёл за «Фиорентину» четырнадцать матчей. Голов футболист не забивал, но отметился четырьмя результативными передачами на партнёров.

Франк Рибери выступает за «Фиорентину» с лета 2019 года. Француз перебрался в стан «фиалок» из «Баварии» на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Франк Рибери
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