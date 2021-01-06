Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Иммобиле преодолел травму и попал в состав «Лацио»

06 Января 2021, 16:58,

Global Look Press

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в стартовый состав команды на матч против «Фиорентины» в рамках шестнадцатого тура Серии А. Ранее появлялась информация о том, что Иммобиле может пропустить поединок из-за проблем с лодыжкой. Как сообщает Tuttomercatoweb, капитан «лациале» преодолел эту проблему.

В сезоне 2020/2021 Иммобиле провёл за «Лацио» семнадцать матчей во всех соревнованиях. Нападающий отметился пятнадцатью голами и тремя результативными передачами на партнёров.

«Лацио» и «Фиорентина» начнут игру в пять часов вечера по московскому времени. Римляне на текущий момент занимают только девятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
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