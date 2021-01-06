​Иммобиле преодолел травму и попал в состав «Лацио»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в стартовый состав команды на матч против «Фиорентины» в рамках шестнадцатого тура Серии А. Ранее появлялась информация о том, что Иммобиле может пропустить поединок из-за проблем с лодыжкой. Как сообщает Tuttomercatoweb, капитан «лациале» преодолел эту проблему.

В сезоне 2020/2021 Иммобиле провёл за «Лацио» семнадцать матчей во всех соревнованиях. Нападающий отметился пятнадцатью голами и тремя результативными передачами на партнёров.

«Лацио» и «Фиорентина» начнут игру в пять часов вечера по московскому времени. Римляне на текущий момент занимают только девятое место в турнирной таблице.