«Интер» продлит контракты с двумя защитниками

Руководство миланского «Интера» намерено пролонгировать сотрудничество с защитниками Стефаном де Вреем и Алессандро Бастони, об этом информирует посредством своего «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Как сообщает итальянский журналист, оба игрока подпишут новые долгосрочные контракты до 2025-го года.

В текущем сезоне Бастони сыграл 18 поединков во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Де Врей принял участие в 19 встречах в составе миланского коллектива.

После 15 туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице.