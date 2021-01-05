Линекер восхитился результативностью Роналду

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о результативности португальского форварда Криштиану Роналду.

«Роналду превзошел рекорд Пеле по количеству голов за карьеру. Теперь на его счету 758 мячей. Выходит, Криштиану забивает порядка 42 голов за сезон на протяжении 18 лет. Невероятный показатель», - гласит сообщение Линекера в «Твиттере».

В текущем сезоне итальянского чемпионата 35-летний португальский бомбардир сыграл 11 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами (четыре - с пенальти) и двумя результативными передачами.