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​«Интер» опроверг слухи о продаже клуба

02 Января 2021, 19:27,

Global Look Press

«Интер» на своём официальном сайте опубликовал заявление, касающееся слухов о возможной продаже клуба. В итальянских СМИ ранее появлялась информация о том, что президент миланского клуба Стивен Чжан решил продать клуб из-за экономических последствий пандемии коронавируса для Suning Holdings Group.

«Что касается распространённых слухов касательно возможности продажи «Интера», президент клуба Стивен Чжан категорически отрицает эту информацию и подчёркивает, что она полностью безосновательна», - говорится в заявлении.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Стивен Чжан
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