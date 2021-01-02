​«Интер» опроверг слухи о продаже клуба

«Интер» на своём официальном сайте опубликовал заявление, касающееся слухов о возможной продаже клуба. В итальянских СМИ ранее появлялась информация о том, что президент миланского клуба Стивен Чжан решил продать клуб из-за экономических последствий пандемии коронавируса для Suning Holdings Group.

«Что касается распространённых слухов касательно возможности продажи «Интера», президент клуба Стивен Чжан категорически отрицает эту информацию и подчёркивает, что она полностью безосновательна», - говорится в заявлении.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.