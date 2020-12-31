Бернард попал в сферу интересов «Ромы»

Полузащитник «Эвертона» Бернард Дуарте может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А в зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляет «Рома», об этом рапортует издание Il Tempo.

Согласно информации источника, наставник римского коллектива Паулу Фонсека лично общался с бразильским хавбеком и убеждал игрока перебраться в стан «волков».

Бернард перешел в английский клуб из донецкого «Шахтёра» летом 2018-го года. Полузащитник подписал с «ирисками» контракт до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Премьер-лиги бразилец провел пять матчей и отметился забитым мячом.