Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Бернард попал в сферу интересов «Ромы»

31 Декабря 2020, 13:14,

Global Look Press

Полузащитник «Эвертона» Бернард Дуарте может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А в зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляет «Рома», об этом рапортует издание Il Tempo.

Согласно информации источника, наставник римского коллектива Паулу Фонсека лично общался с бразильским хавбеком и убеждал игрока перебраться в стан «волков».

Бернард перешел в английский клуб из донецкого «Шахтёра» летом 2018-го года. Полузащитник подписал с «ирисками» контракт до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Премьер-лиги бразилец провел пять матчей и отметился забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Бернард Дуарте
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Комментарии (1)
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Underdog
31 Декабря 2020, 14:26

Фонсека собирает Шахтер?)))

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