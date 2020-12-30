«Интер» хочет арендовать полузащитника, которым интересовался «Зенит»

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30 Декабря 2020, 08:41,
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Хавбек Родриго де Пауль, правами на которого владеет «Удинезе», попал в сферу интересов другого итальянского клуба. Согласно данным издания Tuttomercatoweb, подписать 26-летнего аргентинского полузащитника хочет миланский «Интер».
«Нерадзурри» планируют оформить аренду футболиста на полтора года с правом последующего выкупа. Де Пауль заинтересован в смене клубной прописки, поскольку хочет попробовать силы в более сильном коллективе.
Что касается «Удинезе», то клуб рассчитывает на полноценный трансфер де Пауля. Руководство оценивает игрока в 30 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Родриго де Пауль