Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Интер» хочет арендовать полузащитника, которым интересовался «Зенит»

30 Декабря 2020, 08:41,

Global Look Press

Хавбек Родриго де Пауль, правами на которого владеет «Удинезе», попал в сферу интересов другого итальянского клуба. Согласно данным издания Tuttomercatoweb, подписать 26-летнего аргентинского полузащитника хочет миланский «Интер».

«Нерадзурри» планируют оформить аренду футболиста на полтора года с правом последующего выкупа. Де Пауль заинтересован в смене клубной прописки, поскольку хочет попробовать силы в более сильном коллективе.

Что касается «Удинезе», то клуб рассчитывает на полноценный трансфер де Пауля. Руководство оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Родриго де Пауль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола