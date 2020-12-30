«Интер» хочет арендовать полузащитника, которым интересовался «Зенит»

Хавбек Родриго де Пауль, правами на которого владеет «Удинезе», попал в сферу интересов другого итальянского клуба. Согласно данным издания Tuttomercatoweb, подписать 26-летнего аргентинского полузащитника хочет миланский «Интер».

«Нерадзурри» планируют оформить аренду футболиста на полтора года с правом последующего выкупа. Де Пауль заинтересован в смене клубной прописки, поскольку хочет попробовать силы в более сильном коллективе.

Что касается «Удинезе», то клуб рассчитывает на полноценный трансфер де Пауля. Руководство оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса».