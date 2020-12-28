​«Сассуоло» тоже нужен Наингголан

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан входит в сферу интересов «Сассуоло». Клуб готов бросить вызов «Кальяри», надеющемуся вернуть бельгийского футболиста в свои ряды в январское трансферное окно, пишет Tuttosport.

В этом сезоне Раджа Наингголан провёл за «Интер» на поле только сорок пять минут в пяти матчах. В остальном же бельгиец либо находился в запасе, либо не попадал в заявку из-за мышечных проблем.

Прошлый сезон Раджа Наингголан провёл в аренде в «Кальяри», за который выступал и раньше, однако клуб не смог договориться о выкупе 32-летнего бельгийца, которого transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.