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​«Сассуоло» тоже нужен Наингголан

28 Декабря 2020, 16:59,

Global Look Press

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан входит в сферу интересов «Сассуоло». Клуб готов бросить вызов «Кальяри», надеющемуся вернуть бельгийского футболиста в свои ряды в январское трансферное окно, пишет Tuttosport.

В этом сезоне Раджа Наингголан провёл за «Интер» на поле только сорок пять минут в пяти матчах. В остальном же бельгиец либо находился в запасе, либо не попадал в заявку из-за мышечных проблем.

Прошлый сезон Раджа Наингголан провёл в аренде в «Кальяри», за который выступал и раньше, однако клуб не смог договориться о выкупе 32-летнего бельгийца, которого transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Сассуоло, Трансферы футбола - зима 2021, Раджа Наингголан
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