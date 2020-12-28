​Только «Реал» и «Бавария» лучше «Милана» в 2020 году

В 35 матчах чемпионата Италии в уходящем календарном году «Милан» набрал 79 очков. Это третий лучший показатель в ведущих европейских лигах.

Лучше «Милана» показатели только у «Баварии» (тоже 79 очков, но в 30 матчах) и «Реала» (82 очка в 35 матчах).

Четвёртое место в этом рейтинге, составленном Tuttosport, занимает «Ливерпуль» (76 очков в 34 матчах), пятая позиция у «Порту» (69 очков в 30 матчах).

На текущий момент «Милан» лидирует в чемпионате Италии. В четырнадцати турах команда Стефано Пиоли ни разу не проиграла – десять побед и четыре ничьи. Ближайший матч «россонери» проведут 3-го января против «Беневенто».