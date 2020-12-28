Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Только «Реал» и «Бавария» лучше «Милана» в 2020 году

28 Декабря 2020, 16:53,

Global Look Press

В 35 матчах чемпионата Италии в уходящем календарном году «Милан» набрал 79 очков. Это третий лучший показатель в ведущих европейских лигах.

Лучше «Милана» показатели только у «Баварии» (тоже 79 очков, но в 30 матчах) и «Реала» (82 очка в 35 матчах).

Четвёртое место в этом рейтинге, составленном Tuttosport, занимает «Ливерпуль» (76 очков в 34 матчах), пятая позиция у «Порту» (69 очков в 30 матчах).

На текущий момент «Милан» лидирует в чемпионате Италии. В четырнадцати турах команда Стефано Пиоли ни разу не проиграла – десять побед и четыре ничьи. Ближайший матч «россонери» проведут 3-го января против «Беневенто».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Милан, Бавария, Порту
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Комментарии (1)
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0
Juve96
28 Декабря 2020, 17:41

А Шахтёр лучше Реала)))

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