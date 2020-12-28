Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Наингголан близок к возвращению в «Кальяри»

28 Декабря 2020, 09:23,

Global Look Press

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан может покинуть миланский «Интер» в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом посредством своего «Твиттера» сообщает журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, 32-летний футболист может вернуться в «Кальяри». В сезоне-2019/2020 Наингголан играл за «Кальяри» на правах аренды.

Отметим, что действующее трудовое соглашение хавбека с «нерадзурри» истекает в середине 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии бельгиец сыграл за миланский коллектив четыре поединка, выходя на замену во всех матчах и не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кальяри, Трансферы футбола - зима 2021, Раджа Наингголан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола