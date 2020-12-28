Наингголан близок к возвращению в «Кальяри»

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан может покинуть миланский «Интер» в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом посредством своего «Твиттера» сообщает журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, 32-летний футболист может вернуться в «Кальяри». В сезоне-2019/2020 Наингголан играл за «Кальяри» на правах аренды.

Отметим, что действующее трудовое соглашение хавбека с «нерадзурри» истекает в середине 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии бельгиец сыграл за миланский коллектив четыре поединка, выходя на замену во всех матчах и не отметившись результативными действиями.