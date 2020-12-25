Де Лихт: «Защитникам очень сложно играть в Италии, если ты не являешься местным футболистом»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт рассказал об адаптации в Италии.

«Для защитника очень сложно играть в Италии, если ты не являешься местным футболистом, но я люблю бросать себе вызовы. Я был уверен, что «Ювентус» - это лучшее место для моей карьеры. Я ни разу не пожалел о своем выборе. Сейчас я счастлив», - цитирует голландского защитника The Athletic.

21-летний защитник пропустил начало чемпионата Италии из-за травмы, он успел сыграть лишь десять матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне.

Напомним, что де Лихт перешёл в туринский клуб из «Аякса» в июле 2019 года, сумма трансфера составила 85,5 миллиона евро.