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Де Лихт: «Защитникам очень сложно играть в Италии, если ты не являешься местным футболистом»

25 Декабря 2020, 19:26,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт рассказал об адаптации в Италии.

«Для защитника очень сложно играть в Италии, если ты не являешься местным футболистом, но я люблю бросать себе вызовы. Я был уверен, что «Ювентус» - это лучшее место для моей карьеры. Я ни разу не пожалел о своем выборе. Сейчас я счастлив», - цитирует голландского защитника The Athletic.

21-летний защитник пропустил начало чемпионата Италии из-за травмы, он успел сыграть лишь десять матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне.

Напомним, что де Лихт перешёл в туринский клуб из «Аякса» в июле 2019 года, сумма трансфера составила 85,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт
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