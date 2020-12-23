Спортивный директор «Фиорентины»: «Победа над «Ювентусом» войдёт в историю клуба»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0).

«Посвящаю эту победу всем болельщикам «Фиорентины». Надеюсь, что все они хорошо проведут Рождество. Мы пережили тяжелые времена, надеюсь, что победа над «Ювентусом» станет переломной для нас. У нас есть амбиции стать единым целым, нужно просто продолжать работать.

Победа над «Ювентусом» принесла нам невероятную радость. Только «Реал» побеждал в Турине со счётом 3:0. Эта победа войдёт в историю клуба. Нам необходим был такой результат», - цитирует Праде пресс-служба «Фиорентины».