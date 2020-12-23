Спортивный директор «Фиорентины»: «Победа над «Ювентусом» войдёт в историю клуба»

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23 Декабря 2020, 17:35,
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Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0).
«Посвящаю эту победу всем болельщикам «Фиорентины». Надеюсь, что все они хорошо проведут Рождество. Мы пережили тяжелые времена, надеюсь, что победа над «Ювентусом» станет переломной для нас. У нас есть амбиции стать единым целым, нужно просто продолжать работать.
Победа над «Ювентусом» принесла нам невероятную радость. Только «Реал» побеждал в Турине со счётом 3:0. Эта победа войдёт в историю клуба. Нам необходим был такой результат», - цитирует Праде пресс-служба «Фиорентины».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Даниэле Праде
судейку отблагодарить не забудь данила
И Роналду войдет в историю фиалок.... Он любит входить... В историю... Бадр будет не против... Хе-хе..
ты как эксперт в этом деле рассуждаешь, в тебя тоже "история" вошла?
Ну что ты, я любитель... А "эксперты" тут могут скоро появиться....Правда словарный запас у них хромает, но я их все равну люблю и уважаю.... Они меня своим юмором расслабляют... Я даже иногда по ним скучаю...