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Индзаги отклонил первое предложение «Лацио» о продлении контракта

22 Декабря 2020, 15:39,

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Рулевой «Лацио» Симоне Индзаги может покинуть римский клуб.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, Индзаги отклонил первое предложение «Лацио» о продлении контракта. Отмечается, что стороны встретятся вновь через десять дней и продолжат обсуждение нового соглашения.

Контакт 44-летнего специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Индзаги выиграл с «Лацио» Кубок и Суперкубок Италии.

После тринадцати туров «Лацио» под руководством Симоне занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе порядка двадцати одного очка, отставание от лидера составляет уже десять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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