«Ювентус» не интересуется Гомесом

Нападающий «Аталанты» Алехендро Гомес с большой долей вероятности сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, интерес к аргентинскому футболисту проявляют несколько клубов, в числе которых нет «Ювентуса». Туринский клуб не планирует подписывать игроков такого типа зимой.

Гомес не вошёл в заявку «Аталанты» на матч с «Ромой» (4:1), причиной этого стал конфликт с главным тренером клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Контракт Гомеса с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятнадцать миллионов евро.