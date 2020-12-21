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«Ювентус» не интересуется Гомесом

21 Декабря 2020, 19:17,

Global Look Press

Нападающий «Аталанты» Алехендро Гомес с большой долей вероятности сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, интерес к аргентинскому футболисту проявляют несколько клубов, в числе которых нет «Ювентуса». Туринский клуб не планирует подписывать игроков такого типа зимой.

Гомес не вошёл в заявку «Аталанты» на матч с «Ромой» (4:1), причиной этого стал конфликт с главным тренером клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Контракт Гомеса с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Алехандро Гомес
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Комментарии (1)
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Марченко Максим
21 Декабря 2020, 19:56

Гомес бы подошёл Наполи ,там такие же маленькие ,юркие ,техничные игроки ,думаю влился бы в команду.

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