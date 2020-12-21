Индзаги готов продлить контракт с «Лацио»

|
21 Декабря 2020, 10:16,
|
|
Рулевой римского «Лацио» Симоне Индзаги ответил на вопрос журналистов о продлении контракта с клубом.
«Подписание нового соглашения? Я работают вместе с Клаудио Лотито на протяжении 17 лет, наше взаимопонимание выходит за рамки футбола. Мы пообщались на эту тему после матча против «Брюгге». Все знают, что я люблю этот клуб. Посмотрим, как все сложится», - приводит слова специалиста издание Sky Sport Italia.
После 13 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 21 балл и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Следующий матч римский клуб проведет на выезде против «Милана» 23-го декабря.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лацио, Симоне Индзаги