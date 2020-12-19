Пиоли – о травме Ибрагимовича: «Очень жаль, он так хотел вернуться на поле»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме нападающего Златана Ибрагимовича.

«Это очень странный день, потому что мы были уверены, что он сможет полностью восстановиться и сыграть завтра несколько минут, но в итоге произошло то, что произошло.

Мне очень жаль, потому что он так хотел вернуться. Он станет сильнее, чем когда-либо. У нас есть альтернативные варианты. Травма Ибрагимовича никак не повлияет на наши планы на трансферное окно, но, если будет возможность улучшить состав, то наш клуб это несомненно сделает», - цитирует Пиоли Football Italia.

Существует вероятность, что Ибрагимович не сыграет до конца года.